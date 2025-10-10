“Побићу ти жену, дјецу, побићу вас све“: Бијељинац оптужен за пријетње

Извор:
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против С.Ђ. из Бијељине који је полуаутоматском пушком ”ПАП” пријетио убиством Б.Д. и његовој породици!
Оптужницом С.Ђ. је на терет стављено да је починио кривично дјело угрожавање сигурности и недозвољене посједовање оружја. Све се одиграло 6. јануара испред куће Б.Д. на подручју Бијељине. У оптужници се наводи да је С.Ђ. аутомобилом ”опел кадет” дошао пред кућу, у друштву са К.З. и И.Н.
”Оптужени је изашао из возила, а Б.Д. из куће и дошло је до вербалне расправе. Потом се С.Ђ. вратио до возила и са крова узео полуаутоматску пушку ”ПАП” коју је уперио према Б. Д. рекавши: “Побићу ти жену, дјецу, побићу вас све“. Чувши те пријетње Б.Д, његова супруга и два сина склонили су се у гаражу”, наводи се у оптужници.
Оптужени С.Ђ. се потом вратио у возило и отишао у непознатом правцу.
Уколико се докаже кривица С.Ђ. пријети казна од шест мјесеци до пет година затвора.
Оптужници је потврдио Основни суд у Бијељини.
