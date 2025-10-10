Поднесен извјештај: Вујовић писао да раде, а радници нису ни у држави

Извор:
АТВ
10.10.2025
14:49
Коментари:1
Против некадашњег руководиоца у РиТЕ Гацку полиција је подијела извјештај за кривично дјело „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“.
“Полицијска станица Гацко је Окружном јавном тужилаштву у Требињу поднијела Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је лице иницијала С.В. починило кривично дјело „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ из члана 315. Кривичног законика Републике Српске на штету једног привредног субјекта. Лице се сумњичи да је лажно приказивало податке”, саопштено је данас из Полицијске управе Требиње.
Како АТВ незванично сазнаје ради се о бившем руководиоцу Сектора за физичко-техничку заштиту у РиТЕ Гацку Срђану Вујовићу.
АТВ из полицијских извора сазнаје да је Вујовић писао да су радници на послу и онда када они уопште нису били у држави, а све се то утврдило прегледом евиденције на граничним прелазима.
Срђан Вујовић је актуелни потпредсједник СО Гацко испред ДНС-а, до недавно је био одборник СПС-а.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму