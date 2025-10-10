Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

Аутор:Огњен Матавуљ
10.10.2025
14:25
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против ”Путева Републике Српске”, којег тренутно заступа директор Мирослав Јанковић, те одговорних у том јавном предузећу Стевана Батинића и Радмила Јојића због трагичне несреће у којој је погинуо возач камиона Синиша Митровић (38) из Дервенте, сазнаје АТВ.
Трагедија се догодила 28. новембра 2023. године у мјесту Сијерачки Млин код Фоче, на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Кобног дана Митровић је био за воланом камиона ”Ивеко”, када је приликом проласка кроз тунел на кабину пало камење, које је пробило шофершајбну и пало на Митровића нанијевши му смртоносне повреде. Тужилаштво сматра да је до несреће дошло због пропуста које су својим ”нечињењем” изазвали оптужени.
Хроника
Прва фотографија језиве несреће код Фоче: Стијена улетјела у кабину камиона
Према оптужници Јавном предузећу ”Путеви РС”, те Батинићу и Јанковићу на терет је стављено да су починили кривично дјело несавјесног вршења надзора јавног саобраћаја.
У оптужници ОЈТ Требиње наводи се да су ”Путеви РС”, од 25. августа 2015. до 28. новембра 2023. године, дакле више од осам година пропустили да у складу са својим правима и дужностима врше надзор над стањем и одржавањем саобраћајница и објеката на њима, с циљем обезбјеђења одвијања неометаног, безбједног саобраћаја и чување употребе вриједности пута па су несавјесним вршењем своје дужности изазвали опасност по живот људи, усљед чега је наступила смрт једне особе.
”Правно лице којем је повјерено управљање путевима, одржавање, реконструкција и рехаабилитација саобраћајница и путних објеката на њима пропустило је да предузима радње одржавања и заштите пута са циљем одвијања неометаног и безбједног саобраћаја и чување употребне вриједности пута на магистралном пут М1-111, дионица пута Добро Поље- Миљевина, путни објекат Тунел број 58”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је у наведеном периоду било онемогућено несметано и безбједно одвијање саобраћаја, јер је бетонска облога у тунелу била у изузетно лошем стању и константно је долазило до пропадања и отварања бетонске облоге, што је у сваком моменту могло довести до обрушавање стијенске масе на коловоз и угрожавања људи.
Хроника
На мјесто несреће у Фочи излази инспекцијски надзор за тунеле
”Ту опасност додатно је појачавало константно исцјеђивање оборинских вода низ бетонске облоге и стијенске масе, па је усљед наведеног нечињења 28. новембра у 14,25 часова у моменту проласка кроз тунел теретног возила ”Ивеко”, којим је управљао С.М, дошло до обрушавања материјала и стијенске масе, која је пробила вјетробранско стакло и на тијелу возача изазвала повреде у виду расцјепа срца, прелома ребара и грудне кости, усљед којих повреда је возач С.М. преминуо на лицу мјеста”, наводи се у оптужници.
И док се ”Путеви” терете за нехатно дјело, Стеван Батинић и Радмило Јојић оптужени су за тежу квалификацију по којој им пријети казна од двије до 12 година затвора.
Јојић је на одговорној позицији, односно на мјесту Надзорног инжињера за област 10 радио од 25. августа 2015. до 30. јуна 2020. године, а Батинић у периоду од 1. јула 2020. године до 28.11.2023. године. Обојици је био повјерен надзор над стањем и одржавањем саобраћајница на спорном путу.
Хроника
Детаљи трагедије код Фоче: Стијена пала на кров возила и усмртила жену
”Иако су били свјестни да усљед њиховог нечињења може наступити забрањена последица, али су олако држали да до ње неће доћи, оптужени су пропустили да у складу са својим правима и дужностима врше надзор над стањем и одржавањем саобраћајница па су несавјесним вршењем своје дужности изазвали опасност по живот људи, усљед чега је наступила смрт једне особе”, наводи се у оптужници.
Појашњава се да су Јојић и Батинић супротно својим обавезама пропустили да редовно обилазе магистрални пут Добро Поље - Миљевина и тунел број 58, те извјештавају о стању тунела, воде евиденцију о оштећенима и штетним радњама на путу и радили на њиховом спречавању, што је посљедично довело до трагедије.
Оптужницу је 3. октобра потврдио Основи суд у Фочи.
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму