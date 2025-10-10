Бањалучанин ухапшен због пријетњи тужиоцу: Није му се свидјело шта му се ставља на терет

Извор:
АТВ
10.10.2025
13:49
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, ухапсили су данас Горана Гатарића (65) из Бањалуке, осумњиченог да је починио кривично дјело ''Напад на судију и јавног тужиоца“.
Горан Гатарић је осумњичен и да је истог дана тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука упутио пријетње, а које се доводе у везу са обављањем његове тужилачке дужности.
''Осумњичени ће данас уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Републичког јавног тужилаштва под чијим надзором се предузимају све мјере и радње'', саоштено је из ПУ Бањалука.
Хроника
Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица
Подсјетимо, припадници Полицијске станице Шипово су прије два дана ухапсили Горана Гатарића након што су њега, и М.Б. из Србије, полицајци затекли да у долини ријеке Пливе, у мјестима Дуљци и Ступна, ловили заштићене врсте птица, како сазнајемо, штиглића.
"Од Горана Гатарића су привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку", речено је из полиције.
Друштво
57 мин0
Друштво
58 мин0
Друштво
1 ч0
Фудбал
1 ч1
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму