Бањалучанин ухапшен због пријетњи тужиоцу: Није му се свидјело шта му се ставља на терет

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, ухапсили су данас Горана Гатарића (65) из Бањалуке, осумњиченог да је починио кривично дјело ''Напад на судију и јавног тужиоца“.

Горан Гатарић је осумњичен и да је истог дана тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука упутио пријетње, а које се доводе у везу са обављањем његове тужилачке дужности.

''Осумњичени ће данас уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Републичког јавног тужилаштва под чијим надзором се предузимају све мјере и радње'', саоштено је из ПУ Бањалука.

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

Подсјетимо, припадници Полицијске станице Шипово су прије два дана ухапсили Горана Гатарића након што су њега, и М.Б. из Србије, полицајци затекли да у долини ријеке Пливе, у мјестима Дуљци и Ступна, ловили заштићене врсте птица, како сазнајемо, штиглића.

"Од Горана Гатарића су привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку", речено је из полиције.

