Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

У тунелу Храњен дошло је недавно до обрушавања, а након тога су подузете хитне мјере санације, потврђено је за Кликс из неколико извора.
Како пише Кликс, то се десило на неких 950 до 960 метара унутрашњости радова са сјеверне стране, највјеројатније услијед лоших геолошких услова. Урушак је већ саниран, а све је прошло без било каквих посљедица.
"На 950 или 960 метара са сјеверне стране дошло је до урушка који се санирао. Пала је одређена количина материјала, дакле није блокиран излаз, нити тунел, није било опасности по раднике. Ово је врло захтјеван посао, ни ми нисмо очекивали овако лошу геологију тако да се поред свих мјера заштите десио урушак, једноставно криво је брдо", каже извор.
Додаје да нико није повријеђен и да овакви радови, без обзира на високе мјере заштите подразумијевају и одређене ризике.
"Копа се у земљи, у стијенама, ради багером, минира се. Наравно, да без обзира на све подузете мјере, ризик увијек постоји. Саниран је тај дио, и још ће се додатно осигурати, односно извршити додатне мјере заштите и техничке мјере због геолошких услова. Тунел Храњен ће бити изграђен, то је врло захтјеван пројекат, имамо потребан број радника и пратећу радну снагу", рекао је извор.
У међувремену, потврда информације је стигла и из ЈП Аутоцесте ФБиХ. Тражили смо објашњење зашто је дошло до урушавања и да ли је том приликом било непосредне опасности по раднике на извођењу радова, те шта је узрок оваквих ситуација и колико мјере заштите, које се подузимају гарантују сигурност.
Из ЈП Аутоцесте су одговорили да су током извођења радова на тунелу Храњен крајем мјесеца септембра уочене деформације дијела примарне подграде на сјеверном порталу, на стационажи приближно km 3+630 те да је извођач радова, уз присуство надзорног тима, одмах предузео све прописане превентивне мјере стабилизације у складу с техничком документацијом и методологијом рада одобреном од стране надзора и пројектанта.
"У складу с примјеном обсервационе методе (НАТМ), радови у подземним објектима се континуирано прате путем мјерних инструмената и геотехничког осматрања, те се свако одступање од пројектованог понашања конструкције третира превентивним и корективним мјерама, које су у овом случају одмах спроведене. Након појаве локалног урушавања материјала у зони ископа, подузете су хитне мјере санације које су обухватиле затрпавање тунелског профила и уградњу додатних сидара и подконструкција ради осигурања стабилности", навели су у одговору на новинарски упит из Аутоцеста ФБиХ.
Такође потврдили су да током наведеног догађаја није било повријеђених радника нити је постојала непосредна опасност по сигурност особља које је изводило радове.
"Овакве појаве су, иако непожељне, могуће код извођења подземних радова у сложеним геолошким условима и предвиђене су пројектом кроз техничке процедуре, које омогућавају да се стање одмах стабилизује и настави рад под надзором стручних лица. ЈП Аутоцесте ФБиХ, заједно с надзорним инжењером и извођачем, наставља с праћењем ситуације на терену и извођењем свих радова у складу с прописаним стандардима сигурности и техничким правилима струке", наводе у одговору.
