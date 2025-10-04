Logo

Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

04.10.2025

10:49

Фото: АТВ

Јуче је извршено испитивање армиранобетонске прилазне конструкције моста преко ријеке Саве, на дионици Кузмин – Сремска Рача, на територији Србије, саопштило је Јавно предузеће ''Путеви Србије“.

Мјерења статичког оптерећења, са шест камиона тежине по 35 тона, извршила је специјализована лабораторија користећи мјерне уређаје који мјере угибе носача, напоне у арматури, помјерања носача и ротацију лежајева.

Након статичког оптерећења, спроведено је динамичко испитивање проласком возила различитим брзинама.

У наредним данима, испитивање челичне конструкције и армиранобетонске прилазне конструкције моста биће извршено на територији Босне и Херцеговине.

илу-снијег-02102025

Друштво

Путеви Српске упутили апел возачима

Аутопут Београд – Сарајево

Подсјетимо се да се овај мост налази на траси аутопута који ће повезати Београд и Бијељину, а касније ће се одвојити према Бањалуци и Сарајеву.

Босна и Херцеговина већ гради прву дионицу од границе са Србијом до Бијељине, дугу око 20 километара.

На српској страни гради се дионица од границе до мјеста Кузмин, која је већ требало да буде завршена. Ово је такође једина деоница која ће се градити кроз Србију, јер ће се у Кузмину повезати са постојећим аутопутем Београд-Загреб, подсјећа BiznisInfo.ba.

Снијег

Свијет

Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан

Посебна пажња на мостове

Сва испитивања се спроводе у складу са одобреним Програмом испитивања оптерећења мостова.

ЈП ''Путеви Србије“ посебну пажњу посвећује безбједности путних конструкција, јер мостови представљају кључне инфраструктурне објекте чија безбједност, стабилност, носивост, поузданост и трајност директно утичу на безбједност саобраћаја и континуитет транспорта.

