Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

04.10.2025

10:42

Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић налази се у Кини, тачније у Шангају, где учествује на АТП Мастерсу, на ком је успио да се пласира у треће коло.

Ђоковић ће у трећем колу играти против Нијемца, Јаника Ханфмана, а слободно вријеме, Новак је искористио да се јави на друштвеним мрежама, и пошаље поруку, ни мање, ни више, него на кинеском језику.

''Лијепо је вратити се'', написао је Новак, уз фотографију са меча у Шангају.

Ово је изазвало одушевљење навијача, поготово јер Србин има велику базу фанова управо у Кини.

Новак Ђоковић-УС опен-27082025

Тенис

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

Подсјећања ради, ово је први турнир на ком Ђоковић учествује након УС Опена, гдје је у полуфиналу елиминисан од Карлоса Алкараза са 3:0 у сетовима.

Оно што треба истаћи, јесте да је Новак посљедњи пут дошао до пехара у Шангају прије седам година, тачније 2018. године. Иначе, Ђоковић је освајао турнир у Шангају четири пута, и то 2012, 2013, 201 и 2018. године, док је 2024. године играо финале, када је поражен од Јаника Синера.

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

Masters u Šangaju

