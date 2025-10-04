Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

04.10.2025
10:42
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић налази се у Кини, тачније у Шангају, где учествује на АТП Мастерсу, на ком је успио да се пласира у треће коло.
Ђоковић ће у трећем колу играти против Нијемца, Јаника Ханфмана, а слободно вријеме, Новак је искористио да се јави на друштвеним мрежама, и пошаље поруку, ни мање, ни више, него на кинеском језику.
''Лијепо је вратити се'', написао је Новак, уз фотографију са меча у Шангају.
Ово је изазвало одушевљење навијача, поготово јер Србин има велику базу фанова управо у Кини.
Тенис
"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу
Подсјећања ради, ово је први турнир на ком Ђоковић учествује након УС Опена, гдје је у полуфиналу елиминисан од Карлоса Алкараза са 3:0 у сетовима.
回来真好。🫶🏼 pic.twitter.com/5JFWw79XAk— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 4, 2025
Оно што треба истаћи, јесте да је Новак посљедњи пут дошао до пехара у Шангају прије седам година, тачније 2018. године. Иначе, Ђоковић је освајао турнир у Шангају четири пута, и то 2012, 2013, 201 и 2018. године, док је 2024. године играо финале, када је поражен од Јаника Синера.
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
48
11
46
11
31
11
31
11
25
Тренутно на програму