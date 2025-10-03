Ђоковић открио гдје има највећу подршку

Извор:
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, поручио је пред старт турнира у Шангају да се у Кини осјећа посебно добродошло.
Он је нагласио да подршку коју добија од кинеских навијача памти још од 2007. године и тријумфа на Мастерс купу у овом граду.
„Невјероватна је подршка коју добијам у Кини. Овдје је сваки тренинг као меч – бука, атмосфера, навијање… Можда и највећу подршку имам баш овдје“, рекао је Ђоковић на конференцији за медије.
Говорећи о изазовима турнира на два и три добијена сета, српски тенисер истакао је да физичка спремност увелико одлучује о исходу мечева.
„Ако нисте 100 посто спремни, имате осјећај да сте за пола корака спорији, а то утиче на сваки поен и размјену. Зато сам и послије УС Опена рекао да је играње на три добијена сета велики изазов за мене. У полуфинала улазим мање свјеж него млађи ривали, али то је биолошка чињеница коју прихватам“, поручио је Ђоковић.
Додао је да му је важно да остане мотивисан и да даје све од себе у датим околностима:
„Радим највише што могу да изазовем противнике, али и себе. Мастерс турнири, који трају двије недјеље, пружају ми већу шансу да освојим трофеј или направим значајан резултат“.
Ђоковић је нагласио да му титуле јесу важне, али да нису једини разлог због ког и даље игра тенис.
„Желим да допринесем расту тениса, а диван је осећај када ми скандирају име и пружају подршку“, рекао је најбољи српски тенисер.
У Шангају би могла да се догоди и реприза прошлогодишњег финала против Јаника Синера.
„Волио бих да опет играм с њим, јер то значи да сам стигао до полуфинала. Он је у посљедње време успјешнији у нашим дуелима, али прошле године у финалу смо одиграли добар меч“, закључио је Ђоковић.
Новак турнир у Шангају почиње у петак против Хрвата Марина Чилића, тај меч требало би да почне око 12 сати и 30 минута, пише Спутњик.
