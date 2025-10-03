Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

Извор:
Телеграф
03.10.2025
12:06
Илија Буха, свештеник који је био велики навијач Црвене звезде и има мјесто у срцима свих симпатизера црвено-бијелих боја, преминуо је данас.
Кошаркашки клуб Црвена звезда је изгубио великог навијача, а овај свијет великог човјека, вијести су објављивале редом све навијачке странице црвено-бијелих.
Илија Буха је био познат по томе што је често долазио на утакмице Црвене звезде, постао је познат посебно када је једном приликом ометао противничког играча приликом извођења слободног бацања, подсјећа "Телеграф".
Он је водио битку са тешком болести, КК Црвена зведза га је посјетио у болници и уручио му дрес вољеног клуба. Ипак, срце Илије Бухе, нажалост, није издржало.
