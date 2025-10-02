Звезда поражена у Минхену

Извор:
Агенције
02.10.2025
22:59
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде поражени су вечерас у Минхену од екипе Бајерна резултатом 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) у мечу другог кола Евролиге.
Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Џордан Нвора са 27 поена и пет скокова.
Кошарка
Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги
Коди Милер-Мекинтајер је постигао 18 поена, Чима Монеке 15, а Тајсон Картер 13.
У редовима Бајерна истакао се Андреас Обст са 31 поеном.
Оскар да Силва је убацио 12 поена, Ајзеа Мајк 11, а српски кошаркаш Владимир Лучић 10.
Звезда је боље почела утакмицу, средином прве четвртине водила је 18:9, а послије 10 минута игре било је 28:24 за "црвено-бијеле".
Екипа из Београда је у другој дионици одржавала предност која је на полувремену била пет разлике 55:50.
"Црвено-бијели" су добро отворили друго полувријеме, имали су вођство 59:50, а затим је Бајерн смањивао предност да би средином треће четвртине повео 67:66.
Немачки тим је на крају треће дионице водио 77:71.
Бајерн је потом у посљедњој четвртини задржао предност и тако дошао до прве побједе у овогодишњој сезони Евролиге.
Звезда сада има два пораза из двије утакмице, док Бајерн има побједу и пораз.
У сљедећем колу, Звезда ће гостовати Фенербахчеу, док ће Бајерн дочекати Жалгирис.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму