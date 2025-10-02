Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

02.10.2025
Кошаркаши Партизана побиједили су Олимпију Милано резултатом 80:78 у 2. колу Евролиге.
Послије много драме и промашеног шута са велике удаљености Марка Гудурића, црно-бијели су резултатом 80:78 стигли до скора 1-1 у Евролиги, какав има и Милано.
Стерлинг Браун са 20 поена најефикаснији, 15 је имао Карлик Џонс, 10 Исак Бонга и Џабари Паркер.
На другој страни, 21 је имао Шилдс, по 12 Брукс и Гудурић, а Марко је имао и 8 асистенција, док је Нибо имао 10 поена и 6 скокова.
