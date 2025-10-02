Богдановић отворио душу након дебакла на Евробаскету

Извор:
Богдан Богдановић се полако али сигурно враћа у кошаркашки ритам, након повреде због које је морао да напусти Евробаскет.
Богдановић је повриједио задњу ложу у Риги због чега је морао раније у САД него што је то био план.
Појавио се на старту припрема за нову НБА сезону са стезником преко цијеле десне ноге, али начин на који је радио обећава да би могао да буде спреман до 22. октобра.
"У почетку ме уплашило, као и све друге. Али, никад не можеш да знаш са дјелимичном руптуром. Потребно је 4-6 недјеља опоравка. Ја сам на пет. Сада се добро осјећам. Радим са момцима. Покушавам да трчим поред њих, да урадим све вјежбе и да играм", рекао је Богдановић.
Цијело љето је протекло у ишчекивању дуго чеканог кошаркашког злата, све је указивало да ће Србија коначно поново засјести на кошаркашки трон, али је његова повреда све покварила.
"И даље вјерујем, да сам остао тамо и да сам био здрав – имали бисмо велику шансу да освојимо злато. Али, то је што је. Готово је. Сада сам потпуно фокусиран на ово", рекао је.
Богдановић се спрема за другу сезону с Клиперсима, у које је стигао током претходне након трејда из Атланта Хокса.
"Трејдови су најтежи дио нечије каријере. Био сам у Атланти четири године, изградио односе... Тешко је, али таква је игра. Срећом, трејдован сам овдје гдје су људи много искусни, помогли су ми да транзиција буде лака".
У Клиперсима га чека жестока конкуренција за мјесто на паркету са Николом Батумом, Бредлијем Билом, Крисом Даном, Џејмсом Харденом...
"Увијек је била борба, увијек ће и бити. Сви морамо да се доказујемо. Крећемо од нуле. Боримо се за себе, али смо и тим. На тренерима је. Нисам млад више. Разумијем шта могу, шта не могу да радим. Само желим да помогнем тиму да побиједи што више пута".
На 30 утакмица за Клиперсе прошле сезоне, Богдановић је просјечно биљежио 11,4 поена уз 3,2 асистенција и 3,1 скокова, док је шутирао 47,4 одсто из игре и 42,7% за три поена.
