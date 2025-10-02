Logo

Има мртвих у нападу на синагогу, нападач убијен

Извор:

Телеграф

02.10.2025

13:19

Коментари:

0
Синагога Манчестер напад
Фото: Pexels/Peter Byrne

Једна особа је убијена у језивом нападу на синагогу у Манчестеру, а најмање још три су рањене, док је полиција ликвидирала нападача. Полиција након јутрошњег напада кренула је да распоређује своје јединице око синагога широм Велике Британије.

Сумња се да је у питању био терористички напад, а полиција је упуцала осумњиченог у дворишту богомоље. Напад се догодио на велики јеврејски празник Јом Кипур.

Вјенчање-021025

Занимљивости

Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

Полиција је примила позив у 9.31 да се аутомобил залетiо у људе код синагоге и да је више лица избодено. У року од три минута патроле су биле на лицу мјеста и неутралисале су нападача.

Убрзо су на лице мјеста стигле и екипе за деактивирање експлозивних направа, али није потврђено да ли је код синагоге пронађена нека експлозивна направа. Наводно је нападач код себе имао "непознате направе", за које се вјерује да су бомбе.

Премијер Кир Стармер је кренуо хитно из Данске натраг у Лондон.

КОсовска Митровица-02102025

Србија

Уклоњен знак "Волим Косовску Митровицу" исписан ћирилицом (ВИДЕО)

Прије укрцавања у авион, Стармер је рекао да је напад "апсолутно шокантан" и да су му мисли са свима који су погођени.

"Враћам се у Лондон, када стигнем, предсједаваћу хитним састанком ЦОБРА," каже он.

"Већ могу да кажем да се додатне полицијске снаге распоређују по синагогама широм земље, и учинићемо све да наша јеврејска заједница буде безбједна", навео је премијер.

Подијели:

Тагови:

Mančester

sinagoga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Свијет

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

1 ч

0
Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

Сцена

Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

1 ч

0
Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

Економија

Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

1 ч

0
Луки брусилица умало однијела руку, а мајка му овако спасила живот

Србија

Луки брусилица умало однијела руку, а мајка му овако спасила живот

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Свијет

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Очекује се садржајан и концептуалан Путинов говор

1 ч

0
Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

Свијет

Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

1 ч

0
Париз Француска протести

Свијет

Протести у Француској не јењавају, блокиране школе

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

13

59

Попио пиће са пословним партнером, па му забио нож у врат: Ево колика му робија пријети

13

59

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

13

56

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

13

52

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner