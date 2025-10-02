Има мртвих у нападу на синагогу, нападач убијен

Извор:
Телеграф
02.10.2025
13:19
Коментари:0
Једна особа је убијена у језивом нападу на синагогу у Манчестеру, а најмање још три су рањене, док је полиција ликвидирала нападача. Полиција након јутрошњег напада кренула је да распоређује своје јединице око синагога широм Велике Британије.
Сумња се да је у питању био терористички напад, а полиција је упуцала осумњиченог у дворишту богомоље. Напад се догодио на велики јеврејски празник Јом Кипур.
Занимљивости
Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује
Полиција је примила позив у 9.31 да се аутомобил залетiо у људе код синагоге и да је више лица избодено. У року од три минута патроле су биле на лицу мјеста и неутралисале су нападача.
Убрзо су на лице мјеста стигле и екипе за деактивирање експлозивних направа, али није потврђено да ли је код синагоге пронађена нека експлозивна направа. Наводно је нападач код себе имао "непознате направе", за које се вјерује да су бомбе.
Премијер Кир Стармер је кренуо хитно из Данске натраг у Лондон.
Србија
Уклоњен знак "Волим Косовску Митровицу" исписан ћирилицом (ВИДЕО)
Прије укрцавања у авион, Стармер је рекао да је напад "апсолутно шокантан" и да су му мисли са свима који су погођени.
"Враћам се у Лондон, када стигнем, предсједаваћу хитним састанком ЦОБРА," каже он.
"Већ могу да кажем да се додатне полицијске снаге распоређују по синагогама широм земље, и учинићемо све да наша јеврејска заједница буде безбједна", навео је премијер.
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Економија
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
59
13
59
13
56
13
52
Тренутно на програму