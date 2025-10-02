Песков: Очекује се садржајан и концептуалан Путинов говор

Извор:
Говор предсједника Русије Владимира Путина на пленарној сједници клуба за дискусију "Валдај" у Сочију биће садржајан и традиционално се ишчекује широм свијета, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је најавио да ће се Путин обратити данас послије 15.00 часова по средњоевропском времену и да ће говорити о полицентричном свијету.
Према његовим ријечима, Путин на сједницама "Валдаја" увијек држи концептуалне говоре, чија суштина подлијеже тренутним околностима.
Песков је раније најавио да ће се Путин након обраћања у Сочију састати са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
Планарна сједница клуба "Валдај" почела је у Сочију у понедјељак, 29. септембра, и завршава се данас. Овогодишња тема је "Полицентрични свијет: водич за кориснике".
Догађај у Сочију окупио је 140 учесника из више од 40 земаља, укључујући стручњаке из Велике Британије, Индије, Њемачке, Кине, Малезије, Пакистана и Јужноафричке Републике.
Организатори су као главни циљ конференције идентификовали проналажење оптималних рјешења за избјегавање бројних ризика и начина за одржавање стабилности сваке појединачне државе и међународног система у цијелости.
Путин се традиционално састаје са учесницима "Валдаја" од оснивања клуба 2004. године, подсјећа "Спутњик".
