Бура направила хаос на Јадрану, бродови не могу да пристану

02.10.2025

12:17

Бура невријеме
Фото: Pexels/Matt Hardy

Орканска бура пореметила је саобраћај на дубровачком подручју. ДХМЗ је раније издао обавјештење о опасности од времена, а за читаву регију је упаљен наранџасти аларм.

Олујни удари буре, могуће и оркански, с ударима ветра до 130 км/х представљају велику опасност за грађане, а очекују се поремећаји и оштећења конструкција уз могући ризик од повреда због ишчупаних стабала, поломљених грана и летећих крхотина.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Жене све снажнији стуб у економском развоју друштва

Могућ је и прекид саобраћаја и прекид снабдијевања електричном енергијом, упозорио је Државни хидрометеоролошки завод.

Опасност због времена посебно је висока за поморце и обалну инфраструктуру.

Крузер који је јутрос требао да пристане у Дубровник, због јаких налета буре није се могао приближити копну те је неко вријеме кружио на пучини да би се на крају окренуо и наставио за Сплит.

hitna pomoc

Свијет

Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

Саобраћај на мосту др Фрање Туђмана такође је отежан због јаког вјетра. Саобраћај мостом је забрањен за аутобусе на спрат, возила с камп приколицама и мотоцикле, преноси Дневник.хр.

