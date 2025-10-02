Уплатио паре на погрешан рачун па за 5 минута добио позив

Извор:
Блиц
02.10.2025
08:34
Кеш скоро више да нико и не користи него сва плаћања обављамо преко апликација и картица.
Али, техника некад закаже и изазове хаос код људи, баш као што се десило једном Балканцу који је хтио неком да пребаци новац, али је погријешио рачун и све је отишло тамо гдје није требало.
У таквим тренуцима, најважније је знати која права имате и које кораке треба предузети како бисте заштитили свој новац. Зато се један Хрват обратио заједници на популарној друштвеној мрежи Редит.
Тамо је објаснио свој проблем и затражио помоћ.
"Случајно сам уплатио велики износ на туђи рачун директно преко апликације. Покушавам да контактирам банку што је прије могуће да добијем свој новац назад. Какве су шансе да ћу поново видјети тај новац и да ли неко разумије колико је чест овај процес?", питао је он.
У коментарима, многи Хрвати су се јавили са разним савјетима. Један је рекао: "Тужба за неправедно богаћење. Нико нема право да задржи износ новца који му је грешком исплаћен, јер не постоји законска основа за стицање новца. Дакле, дефинитивно постоји посљедње средство".
На то је аутор поста одговорио: "Заиста се надам да ће се одмах вратити, јер не полажем велике наде у брзину нашег правосуђа".
Још један Хрват је имао мало другачије искуство: "У суботу увече сам жени преносио 2.500 евра, а они су ме звали за 5 минута да провјерим трансакцију и пустим је. Пријатно изненађен".
Други је додао: "Моја супруга, која је донедавно радила у ПБЗ-у, каже да банка не може ништа да уради поводом тога, да је добра воља примаоца да ли ће вам вратити новац. Само са тужбом, то ће проћи, вјероватно нећете чекати".
Многи су истакли да је ово компликован подухват и да је мало вјероватно да ће банка вратити новац који је грешком уплаћен на други рачун.
Али онда је иступио Хрват и написао: "Недавно је био сличан пост и чини ми се да је банка на крају интервенисала. Било је слично, неко је извршио погрешну уплату, а други није желио да га врати. Позовите банку, мислим да би вас могли срести у таквој ситуацији. Поготово јер сам чуо да постоји закон на нивоу ЕУ тако да се овакве ствари више не дешавају".
Један Хрват је испричао другу страну приче, односно када неко 'случајно' добије одређени износ на свој рачун: "Знам за сцену прије 6-7 година, колегиници је исплаћено 5.000 куна. Да ствар буде још боља, уплата је била на еркеш рачун, никада га није вратила, иако је примила неколико СМС порука и позива и да је плаћена грешком. Никада није вратила и нико није повређен. Иако то не оправдавам".
