Детаљи ужаса у Минхену: Убио оца, ранио мајку и кћерку, родитељску кућу дигао у ваздух и на крају себи пресудио

Извор:

Телеграф

02.10.2025

08:25

Фото: Pixabay

У Минхену је у сриједу одјекнуло неколико експлозија, чула се и пуцњава, па је због велике пријетње затворен Октоберфест.

Полиција је касније објавила шта се тачно догодило.

илу-палента-доручак-оброк-јело-02102025

Здравље

Овај доручак се сматра једним од најздравијих: Идеалан је за оне који желе да смршају

Кажу да је Мартин П. (57) убио ватреним оружјем свог оца. Повриједио је мајку (81) и своју кћерку (21). Родитељску кућу је бомбама дигао у ваздух, па се након тога убио. Ватрогасци су осим куће у пламену затекли и три возила која су горјела у близини. На терену су били и пиротехничари.

Медији преносе да је до злочина дошло након породичне свађе око насљедства.

Будући да је Мартин П. у поштанском сандучићу комшије оставио поруку како је поставио бомбе и на Октоберфесту, свјетски познати фестивал пива тог дана је био затворен.

Илон Маск-05092025

Свијет

Богатство Илона Маска достигло 500 милијарди долара

Пиротехничари и полиција су седам сати провјеравали подручје, али нису нашли никаква експлозивна средства, па је Октоберфест након тога отворен.

Билд пише како је у сриједу на Октоберфесту било посјетилаца, али у мањем броју него иначе.

