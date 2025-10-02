Детаљи ужаса у Минхену: Убио оца, ранио мајку и кћерку, родитељску кућу дигао у ваздух и на крају себи пресудио

Извор:
Телеграф
02.10.2025
08:25
У Минхену је у сриједу одјекнуло неколико експлозија, чула се и пуцњава, па је због велике пријетње затворен Октоберфест.
Полиција је касније објавила шта се тачно догодило.
Кажу да је Мартин П. (57) убио ватреним оружјем свог оца. Повриједио је мајку (81) и своју кћерку (21). Родитељску кућу је бомбама дигао у ваздух, па се након тога убио. Ватрогасци су осим куће у пламену затекли и три возила која су горјела у близини. На терену су били и пиротехничари.
Медији преносе да је до злочина дошло након породичне свађе око насљедства.
Будући да је Мартин П. у поштанском сандучићу комшије оставио поруку како је поставио бомбе и на Октоберфесту, свјетски познати фестивал пива тог дана је био затворен.
Пиротехничари и полиција су седам сати провјеравали подручје, али нису нашли никаква експлозивна средства, па је Октоберфест након тога отворен.
Билд пише како је у сриједу на Октоберфесту било посјетилаца, али у мањем броју него иначе.
