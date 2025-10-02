Logo

У сукобу младих и полиције на протестима повријеђено више од 280 особа

Извор:

Танјуг

02.10.2025

07:42

Мароко протести сукоби
Фото: Mosa'ab Elshamy/Tanjug/AP

Омладина која је носила маске сукобила се синоћ са снагама безбједности у више мароканских градова током петог дана антивладиних протеста, док су демонстранти вандализовали имовину и палили возила.

Протести, које је организовала анонимна омладинска група "ГенЗ 212" путем ТикТока, Инстаграма и платформе Дискорд, почели су у суботу захтјевима за боље образовање и здравствену заштиту, пренио је Ројтерс.

Стопа незапослености младих у Мароку износи готово 36 одсто, док је међу дипломцима 19 одсто.

Немири су ескалирали у уторак увече, када су демонстранти нападали полицију и пљачкали продавнице, а власти саопштиле да је повријеђено 263 припадника снага безбједности и 23 цивила.

До сада је приведено 409 људи, од којих ће 193 изаћи пред суд, углавном уз кауцију.

Најинтензивнији сукоби забиљежени су у градовима близу Агадира, гдје су запаљене општинске зграде, банке и аутомобили, док су у Казабланки, Ужди и Тази одржани мирни протести.

Демонстранти су тамо тражили оставку премијера Азиза Ахануша и крај корупције.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да подржава право на протест у оквиру закона и да ће снаге безбједности поступати уздржано.

Група "ГенЗ 212" поручила је на друштвеним мрежама да одбацује насиље и да ће наставити мирне протесте.

Maroko

Протести

