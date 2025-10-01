Ухапшено десетак Срба: Почео лов на камионџије у Америци

Извор:
01.10.2025
21:20
У посљедњих неколико дана у рацијама на путевима широм Америке имиграциони агенти су ухапсили најмање десетак Срба, возача камиона, што је изазвало велику забринутост и страх у српској заједници у Америци, нарочито у региону Средњег запада, у коме их тренутно живи највише.
ЦЕ агенти, који су послије одлуке Трампове администрације у великом броју распоређени у тзв. Midwest државе, почели су прије нешто више од двије недјеље акцију Мидвеј Блитз у којој су се на удару нашли бројни илегални имигранти.
Акција је изазвала велико узнемирење међу имигрантском заједницом, а врхунац тензија била је смрт Силверија Вилегас Гонзалес, 38-годишњег мексичког имигранта, који је страдао опирући се хапшењу у чикашком предграђу Френклин Парк.
Он је колима налетио на федералног официра и провозао га на хауби неколико метара, након чега је овај испалио смртоносне метке у њега. Виљегас-Гонзалез је преминуо убрзо након прихвата у болницу, а официр је задобио теже повреде, преноси Сербиан Тимес.
Иако се на почетку акције говорило да ће ИЦЕ агенти хапсити искључиво илегалне имигранте са криминалним досијеима у матичним државама, плус оне који су починили кривична дјела у САД, испоставило се да су се у наставку акције на удару нашли сви илегални имигранти.
Посљедњих дана мете хапшења су постали и возачи теретних, транспортних возила, тако да су се на удару нашли и бројни Срби који раде у овој индустрији.
Српске камионџије су углавном хапшене на аутопутевима, на вагама на којима су били обавезни да стану не би ли провјерили тежину својих возила. Наши возачи хапшени су у државама Индијана, Мичиген, Илиноис, Тексас, а једно хапшење десило се и на мосту који води ка граници Канаде, а на који возачи неретко залутају на путу из Мичигена за Висконсин, а на коме је практично немогуће окренути камион и вратити се – каже за Сербиан Тимес извор из једне српске тракинг компаније, који је упућен у збивања посљедњих дана, а онда додаје:
“Осим овог једног случаја на државној граници сви остали су похапшени на вагама, где су их сачекивали агенти имиграционе службе и спроводили директно у имиграционе притворске јединице у државама, Мичиген, Тексас, Небраска и Индијана”.
Хапшени су возачи малих, тзв. box камиона, које у САД можете да возите са обичним возачким дозволама (Б категорије) а законски основ за њихово привођење су различити: Неки нису имали радну визу, а неколицина је у процесу за добијање азила. Један од њих је поседовао возачку са Флориде а у документима је имао пријављено боравиштем у Илиноису, што је агентима било сумњиво. Већина ухапшених је имала возачке дозволе из државе Вашингтон, где их је и најлакше добити – каже саговорник Сербиан тајмс, а онда подвлачи:
“Такође је проблем ако не знате добро енглески и не можете најбоље да се снађете у комуникацији са ИЦЕ официрима, што може бити разлог више да Вас приведу. Компанијски диспечери такве људе без регулисаног статуса и са слабим знањем језика углавном упозоравају да не возе или их упућују на сигурније руте, на којима нема вага”.
