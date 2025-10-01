Logo

Флотили за Газу се приближава 20 израелских бродова: Посада губи сигнал, упозорили на напад

01.10.2025

Флотили за Газу се приближава 20 израелских бродова: Посада губи сигнал, упозорили на напад
Фото: Printscreen/Youtube/Global Sumud Flotilla

Чланови посаде флотиле за Газу, која се тренутно налази у ризичној зони за потенцијалне нападе, рекли су за Ројтерс да им се приближава неколико бродова.

"Тренутно се приближавамо ономе што изгледа као израелска војна блокада. На удаљености од седам до двадесет миља одавдје налази се огромна концентрација бродова", навели су.

Из Глобалне Сумуд флотиле издали су саопштење у којем се наводи да би израелско пресретање "могло бити у року од сат времена".

"На нашем радару смо открили више од 20 неидентификованих бродова, само три наутичке миље испред наше флоте. Ово би могло сигнализирати потенцијалну поморску блокаду. Али нека буде јасно: нећемо се дати застрашити пријетњама, узнемиравањем или напорима да заштитимо израелску илегалну опсаду Газе", саопштили су.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

Један од чланова посаде казао је да је Израел почео постављати морске мине као дио операције блокирања Сумуд флотиле у приближавању опкољеном Појасу Газе.

Командант брода "Алма" у Сумуд флотили пријавио је да је видио четири морнаричке мине у близини флоте.

На видео преносу уживо може се вид‌јети како су чланови посаде узнемирени док се у даљини назиру израелски бродови. Такође, на неколико бродова прекидан је сигнал пријеноса уживо.

(Кликс)

