Снијег пада у Србији, када стиже код нас?

01.10.2025
20:14
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод најавио је да ће вечерас и током ноћи ка четвртку доћи до појачања интензитета падавина у југозападним, јужним и југоисточним дијеловима Србије, а на Копаонику је пао снијег!
Како се види на снимку који је објављен на Инстаграм страници Инфокоп, бијеле пахуље интензивно падају, а већ се формирао танани бијели покривач.
Подсјећања ради, Србија ће наредних дана бити под утицајем снажног висинског циклона, уз обилне падавине, јаке вјетрове и продор ледене ваздушне масе из Сибира.
На вишим планинама очекује се снијег, уз температуре у минусу. док ће сјевер земље остати сув, најавио је РХМЗ.
Према прогнозама РХМЗ, наредна два дана након кише у БиХ се очекује снијег.
У четвртак (02.10.): Још хладније, облачно и вјетровито. Падаће повремена киша, у другом дијелу дана престанак падавина на сјеверу. На истоку у другом дијелу дана јаче падавине. На високим планинама киша ће повремено прелазити у сусњежицу и снијег. Дуваће јак, у Херцеговини олујни сјеверни ветар, који ће додатно појачавати осјећај хладноће. Минимална температура ваздуха од 4°С до 9°С, на југу до 11°С, у вишим предјелима од 0°С. Максимална температура ваздуха од 7°С на истоку до 15°С на југу и сјеверу, у вишим предјелима од 3°С.
У петак (03.10.): На истоку и у Херцеговини се наставља облачно и хладно вријеме са кишом, на планинама на истоку ће падати сусњежица и снијег. У осталим предјелима ће бити суво, на сјеверозападу разведрање уз сунчане периоде током дана. И даље ће бити вјетровито уз умјерен до јак, на југу и олујни, сјеверни ветар. Минимална температура ваздуха од 2°С до 8°С, на југу до 10°С, у вишим предјелима од -3°С. Максимална температура ваздуха од 6°С на истоку до 15°С на југу и сјеверозападу, у вишим предјелима од 1°С.
У суботу (04.10.): Ујутру хладно и претежно ведро, око река и по котлинама понегдје магла. Токо дана сунчано и топлије. У другом дијелу дана наоблачење од сјеверозапада. У ноћи и до наредног јутра на сјеверу и западу ће почети киша. Минимална температура ваздуха од -2°С до 4°С, на југу до 8°С, у вишим предјелима од -5°С. Максимална температура ваздуха од 14°С до 20°С, у вишим предјелима од 9°С.
