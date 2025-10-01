Понесите кишобране: Сутра облачно и хладно вријеме уз повремену кишу

01.10.2025
15:48
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно, хладно и вјетровито уз повремене падавине, а на вишим планинама на истоку очекује се сусњежица или снијег.
Падавине ће бити чешће на југоистоку, а у осталим предјелима слабе и повремене, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Крајем дана на сјеверозападу и југу биће суво уз постепено разведравање.
Вјетар ће бити умјерен до јак сјеверни, а у Херцеговини јака и олујна бура.
Јутарња температура ваздуха износиће од четири до седам, на југу око 10, у вишим предјелима од нула, а највиша дневна од шест на истоку до 15 на југу и понегдје на сјеверу, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.
у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са кишом, а на планинама је регистрован и слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус два, Хан Пијесак и Чемерно шест, Кнежево седам, Соколац осам, Мркоњић Град девет, Сарајево, Дринић, Мраковица и Сребреница 10, Гацко, Рибник и Рудо 11, Фоча 12, Зворник и Србац 13, Бијељина 14, Бањалука, Добој и Нови Град 15, Приједор 16, Мостар 17, Билећа 19, те Требиње 21 степен Целзијусов.
