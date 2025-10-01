Logo

Понесите кишобране: Сутра облачно и хладно вријеме уз повремену кишу

01.10.2025

15:48

Коментари:

0
Понесите кишобране: Сутра облачно и хладно вријеме уз повремену кишу
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно, хладно и вјетровито уз повремене падавине, а на вишим планинама на истоку очекује се сусњежица или снијег.

Падавине ће бити чешће на југоистоку, а у осталим предјелима слабе и повремене, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Крајем дана на сјеверозападу и југу биће суво уз постепено разведравање.

Вјетар ће бити умјерен до јак сјеверни, а у Херцеговини јака и олујна бура.

670180152dbd6 Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Јутарња температура ваздуха износиће од четири до седам, на југу око 10, у вишим предјелима од нула, а највиша дневна од шест на истоку до 15 на југу и понегдје на сјеверу, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.

у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са кишом, а на планинама је регистрован и слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Horoskop

Занимљивости

Највећи заводници хороскопа: Три знака која освајају срца без икаквог труда

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус два, Хан Пијесак и Чемерно шест, Кнежево седам, Соколац осам, Мркоњић Град девет, Сарајево, Дринић, Мраковица и Сребреница 10, Гацко, Рибник и Рудо 11, Фоча 12, Зворник и Србац 13, Бијељина 14, Бањалука, Добој и Нови Град 15, Приједор 16, Мостар 17, Билећа 19, те Требиње 21 степен Целзијусов.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

oblačno

moguća kiša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Република Српска

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

3 ч

0
Полиција Србије

Хроника

Ножем напао жену па јој украо дијете

3 ч

0
У име народа - одбијено: Детаљи пресуде Славену Ковачевићу

БиХ

У име народа - одбијено: Детаљи пресуде Славену Ковачевићу

3 ч

2
horoskop astrologija

Занимљивости

Највећи заводници хороскопа: Три знака која освајају срца без икаквог труда

3 ч

0

Више из рубрике

Ускоро уредба о начину кориштења мобилног телефона у школама

Друштво

Ускоро уредба о начину кориштења мобилног телефона у школама

4 ч

0
Ко у БиХ има право на разлику пензије?

Друштво

Ко у БиХ има право на разлику пензије?

4 ч

0
Снијег на Влашићу

Друштво

Снијег освануо на још једној планини у БиХ

5 ч

0
Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

Друштво

Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner