Ко у БиХ има право на разлику пензије?

01.10.2025

13:56

Ко у БиХ има право на разлику пензије?
Фото: Централна банка

Разлика пензије је право које се односи на одређену групу пензионера, а тиче се оних чији је износ пензије мањи од законом утврђене најниже пензије.

У пракси то значи да поједини корисници пензија могу поднијети захтјев како би им се надомјестила разлика и како би примали износ најмање пензије која је прописана у ФБиХ.

Ко има право на разлику пензије

Право на разлику пензије имају корисници сразмјерних пензија, било да се ради о старосним, инвалидским или породичним, под условом да су остварили најмање 12 мјесеци пензијског стажа након 30. априла 1992. године.

Ова разлика се додјељује искључиво у случајевима када је њихов обрачунати износ мањи од законски утврђене најниже пензије.

На ово право не могу рачунати корисници који имају посебан стаж, осим у оним ситуацијама које су законом јасно дефинисане као изузетак.

Такође, да би се остварило право на разлику пензије, корисник мора имати пребивалиште у ФБиХ или Дистрикту Брчко, док повратници у Републику Српску имају право на ово примање под истим условима.

Ко подноси захтјев и на који начин

Захтјев за разлику пензије подноси сам корисник пензије надлежном заводу за пензијско-инвалидско осигурање, и то према мјесту пребивалишта или заводу који већ исплаћује пензију.

Право се не остварује аутоматски, него тек од тренутка подношења захтјева, због чега је важно да пензионери на вријеме прикупе документацију и предају захтјев.

Разлика пензије се обрачунава и исплаћује тако да корисник прима износ једнак најнижој пензији прописаној у ФБиХ, а одлука о праву доноси се након што завод размотри испуњеност услова.

Пензија

пензије

Пензионери

