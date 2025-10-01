Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да очекује "борбу у кавезу" на неформалном самиту ЕУ у Копенхагену јер други европски лидери стално врше притисак на Мађарску због Украјине.
- Данас одлазим у Копенхаген. Треба остати присебан. Чека нас опасан самит ЕУ. Биће то борба у кавезу - написао је Орбан на друштвеној мрежи Фејсбук.
Мађарски премијер је подсјетио на изјаве Урсуле фон дер Лајен, предсједника Европске комисије, пољског премијера Доналда Туска и шведског премијера Улфа Кристерсона о томе да је ЕУ наводно у рату и да је потребно повећати притисак на Мађарску да подржи Украјину и њено чланство у ЕУ.
- Мађарска реалност је да се у сусједству не води наш рат. Не постоји европско јединство по питању чланства Украјине у ЕУ, а без нас је то немогуће. Мађари неће слати новац Украјини. Док год Мађарска има националну владу, дефинитивно не - примјетио је Орбан.
Лидери ЕУ одржавају неформалан састанак у Копенхагену у сриједу. Дневни ред, између осталог, укључује јачање санкција против Русије и одговор Брисела на наводне повреде ваздушног простора ЕУ.
Прије самита ЕУ у јуну, Орбан је рекао да се тамо не може донијети правно обавезујућа одлука о европским интеграцијама Украјине јер Мађарска не подржава приступање Кијева ЕУ и ово питање мора бити ријешено једногласно. Такође је објавио резултате мађарске анкете о приступању Украјине ЕУ, према којима је 95 одсто учесника, више од два милиона људи, гласало против европских интеграција Кијева.
