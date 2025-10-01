Logo

Срушио се авион, погинула два пилота

Извор:

Танјуг

01.10.2025

13:07

Фото: Unsplash

Два припадника италијанског ратног ваздухопловства погинула су када се њихов тренажни авион Т-260Б срушио током вјежбе изнад Националног парка Чирчео, јужно од Рима, саопштили су извори.

Спасилачке екипе пронашле су олупину авиона у пламену, заједно са тијелима страдалих пилота, пренијела је Анса.

Несрећа се догодила у близини једног од улаза у парк, у шумовитом подручју гдје у том тренутку није било цивила.

На терену је било ангажовано 118 припадника хитних служби, укључујући ватрогасце, карабињере, локалну полицију и цивилну заштиту.

Piloti

vježba

авион

