Срушио се авион, погинула два пилота

01.10.2025
13:07
Два припадника италијанског ратног ваздухопловства погинула су када се њихов тренажни авион Т-260Б срушио током вјежбе изнад Националног парка Чирчео, јужно од Рима, саопштили су извори.
Спасилачке екипе пронашле су олупину авиона у пламену, заједно са тијелима страдалих пилота, пренијела је Анса.
Несрећа се догодила у близини једног од улаза у парк, у шумовитом подручју гдје у том тренутку није било цивила.
На терену је било ангажовано 118 припадника хитних служби, укључујући ватрогасце, карабињере, локалну полицију и цивилну заштиту.
