Песков о састанку Путина и Зеленског: Није могуће...

Извор:

Спутник Србија

01.10.2025

12:17

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Састанак руског предсjедника Владимира Путина и Владимира Зеленског још није могућ, јер кијевски режим не жури да настави преговоре са Русијом, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Знате да је тренутно пауза у процесу преговора. Управо процес преговора на експертском нивоу може да припреми контакте на високом нивоу - рекао је Песков.

Он је нагласио да контакти на високом нивоу сами по себи не могу бити циљ, јер неће помоћи у рјешавању тако сложеног и изазовног питања".

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Си Ђинпингу: Нека ово савезништво буде трајно и успјешно

- Нажалост, нисмо у могућности да припремимо такав састанак са украјинском страном у овом тренутку јер кијевски режим не жури да настави процес преговора, истанбулски процес, не жури да одговори на поднесене нацрте докумената, не жури да одговори на приједлог о формирању три радне групе - описао је ситуацију портпарол Кремља.

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Владимир Зеленски

Коментари (0)
