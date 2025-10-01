Песков о састанку Путина и Зеленског: Није могуће...

Извор:
Састанак руског предсjедника Владимира Путина и Владимира Зеленског још није могућ, јер кијевски режим не жури да настави преговоре са Русијом, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Знате да је тренутно пауза у процесу преговора. Управо процес преговора на експертском нивоу може да припреми контакте на високом нивоу - рекао је Песков.
Он је нагласио да контакти на високом нивоу сами по себи не могу бити циљ, јер неће помоћи у рјешавању тако сложеног и изазовног питања".
- Нажалост, нисмо у могућности да припремимо такав састанак са украјинском страном у овом тренутку јер кијевски режим не жури да настави процес преговора, истанбулски процес, не жури да одговори на поднесене нацрте докумената, не жури да одговори на приједлог о формирању три радне групе - описао је ситуацију портпарол Кремља.
