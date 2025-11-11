Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Извор:
СРНА
11.11.2025
12:34
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир поручио је да су пријевремени избори за предсједника Републике Српске - избори за одбрану државности Српске.
Будимир је навео да се бира између двије опције, једне која је одлучила да будућност има Република Српска и друга која је одлучила да будућност има БиХ.
Друштво
Стиже помоћ од 100 КМ уз новембарску пензију за неке кориснике
"Зато је важно да јавност зна да морамо константно да се боримо за Републику Српску и да то морају бити људи попут професора /Синише/ Карана који је провјерена личност и који је живот посветио одбрани Републике Српске и њених институција", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци.
Он је оцијенио да Срби у БиХ без таквих људи немају будућност.
Будимир је додао да овај процес треба да буде завршен тако што ће се показати да ниједна иституција на нивоу БиХ не може да буде изнад институција Српске.
Хроника
Детаљи злочина код Станара: Ненад сјекиром убио жену и сам се пријавио полицији
"Оно што је урадио Уставни суд БиХ је показатељ да се константно изводи правно насиље над српским народом, институцијама Српске и да ћемо, ако то допустимо у наредном периоду, имати потпуно урушавање уставног поретка и губљење конститутивности српског народа", нагласио је Будимир.
Он је оцијенио да је то будућност ако Република Српска буде препуштена онима који не виде да унутар БиХ, која злоупотребљава институције, српски народ нема будућност.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
23
14
20
14
19
14
17
14
13
Тренутно на програму