Дончић направио хаос на сједници НСРС: Гађао Стевандића папиром

11.11.2025
12:30
Коментари:0
Самостални посланик Радослав Дончић удаљен је из скупштинске сале, након што га је предсједник Парламента Ненад Стевандић неколико пута упозоравао да се удаљава од тачке дневног реда.
Наиме, Дончић је гађао папиром Стевандића након што је рекао да је Дончић "лажни борац прве категорије".
"Ви сте једна особа невјероватна, ничија није до зоре, али ево, видјећемо", рекао је Дончић.
Дончић је, затим, пришао говорници.
"Ђубре једно", рекао је Дончић.
Након тога је удаљен из сале скупштине.
