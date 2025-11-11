Суд поново наложио одузимање споменика Павлу Ђуришићу

11.11.2025
16:08
Коментари:0
Ванрасправно вијеће Основног суда у Беранама је уважило жалбу беранског тужилаштва и наредило полицији да привремено одузме споменик четничком команданту Павлу Ђуришићу, речено је подгоричким Вијестима у беранском суду.
Навели су да је захтјев беранског тужилаштва за привремено одузимање спомен-обележја Ђуришићу од митрополита будимљанско-никшићког Методија оцијењен као основан.
Тиме је преиначена одлука судије Основног суда у Беранама Дубравке Поповић, која је у петак, по пети пут, одбила захтјев тужилаштва за привремено одузимање споменика, како се наводи, "сараднику окупатора у Другом свјетском рату".
"Суд је наложио привремено одузимање наведеног спомен-обиљежја из просторија и осталих објеката који су саставни дио Манастира Ђурђеви Ступови, јер исти предмет може послужити као доказ у кривичном поступку против окривљеног Вујадина Добрашиновића због кривичног дјела повреда и недозвољено подизање спомен-обиљежја у саизвршилаштву...", наводи се у саопштењу достављеном редакцији.
Наводи се и да је епископ Методије дужан да преда кип Ђуришића "који се налази у просторијама и осталим објектима који су саставни део Манастира Ђурђеви Ступови у Беранама".
"Уколико исто одбије, може се казнити новчаном казном до 1.000 евра, а у случају даљег одбијања може бити и затворен", додаје се у саопштењу.
Наведено је и да се одузети споменик предаје на чување беранској полицији, која и извршава рјешење суда о одузимању споменика, како се наводи, "ратном злочинцу".
Вијести пишу да је статуа с ликом, како наводе, "ратног злочинца" премјештена половином августа у конак манастира. Споменик је ту пренесен из цркве у Горњем Заостру, гдје је пребачен након што је уклоњен с постамента у том беранском селу, гдје је и откривен 8. августа.
Кип Ђуришићу открио је епископ Методије, уз интонирање химне Србије, а статуа је уклоњена истог дана у послијеподневним сатима.
(Телеграф)
