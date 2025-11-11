Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

Извор:
Министар унутрашњих послова Црне Горе Данило Шарановић открио је данас у Скупштини да се и даље не зна ко стоји иза бројних пуцњава на Штедиму, а вјерује се да су хици дошли "са косовске стране".
Током скупштинске сједнице посланик Демократске Црне Горе Албин Ћеман питао је о инциденатима на Штедиму у јулу 2024. године и августу ове године, када су из ватреног оружја оштећене кабине жичаре на Ски центру Хајла-Штедим.
Ћеман је рекао да министар треба да одговори на питање о томе колико је укупно било таквих инцидената са косовске стране, и шта званичне црногорске институције предузимају да са Приштином комуницирају на плану откривања починилаца.
Како је рекао, тужилаштво у Рожајама истажује два инцидента, а све сумње, према медијима, указују да су хици дошли са косовске стране.
Шарановић је рекао да је информисано Министарство спољних послова, како би се проблем ријешио дипломатским каналима. Он је рекао да је евидентирано седам случајева пуцњаве, односно "шенлучења са косовске стране".
У јулу прошле године, како је рекао, пуцано је са више хитаца и са више страна на објекат, а полиција тзв. Косова још није евидентирала починиоце. У августу ове године је, додао је, дошло до употребе ватреног оружја и објекат на Хајли је погођен.
Казао је да је са "косовском страном договорено постојање заједничких патрола, уз осматрање из ваздуха".
"Министарство спољних послова Црне Горе је 17. септембра упутило вербалну ноту гдје се скреће пажња на учесталост повреде границе, и исказано је очекивање да ће починиоци бити идентифковани", рекао је министар, преноси РТЦГ.
Он је рекао да је 22. септембра представница МВП Црне Горе разговарала са амбасадорком тзв. Косова, гдје је исказан протест и очекивање да се починоци идентификују, а 30. септембра амбасадор Црне Горе Бернард Чобај је са директором полиције тзв. Косова разговарао о инцидентима али је наведено да нису пронашли осумњичене нити су нашли основ сумње да су хици испаљени са косовске стране.
Рожајско тужилаштво је извршило увиђај, додао је, и комуницирало је са органима тзв. Косова на плану утврђивања свих чињеница.
