Logo
Large banner

Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра

Извор:

Јутарњи.хр

11.11.2025

13:47

Коментари:

0
Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра
Фото: Unsplash

Книнска полиција завршила је кривичну истрагу над двадесетогодишњим мушкарцем осумњиченим за оштећење имовине Града Книна.

Према полицијским извештајима, младић је у ноћи између 28. и 29. октобра својим аутомобилом улетео на помоћни терен фудбалског клуба Динара у Грабовчевој улици, гдје је возио и „дрифтовао“ по терену, оштетивши земљану површину терена.

Штета се процењује на 18.176,77 евра.

Након завршене истраге, против двадесетогодишњег мушкарца поднијета је кривична пријава Државном тужилаштву у Шибенику, пише Јутарњи.хр.

Подијели:

Таг:

stadion

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Нијемац ухапшен због платформе за атентате усмјерене на Меркелову и Шолца

48 мин

0
Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

49 мин

0
Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Свијет

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

50 мин

0
Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

Сцена

Маца Дискреција јавно објавила свој цјеновник

51 мин

0

Више из рубрике

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

49 мин

0
Село Туцање

Регион

Ово село има најперверзније име у цијелом региону

1 ч

0
Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: Исход суђења Фехиру зависи од списа из Хрватске

2 ч

0
На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

Регион

На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner