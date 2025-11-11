Младић аутомобилом улетио на фудбалски терен, па дрифтовао: Штета преко 18.000 евра

Извор:
Јутарњи.хр
11.11.2025
13:47
Коментари:0
Книнска полиција завршила је кривичну истрагу над двадесетогодишњим мушкарцем осумњиченим за оштећење имовине Града Книна.
Према полицијским извештајима, младић је у ноћи између 28. и 29. октобра својим аутомобилом улетео на помоћни терен фудбалског клуба Динара у Грабовчевој улици, гдје је возио и „дрифтовао“ по терену, оштетивши земљану површину терена.
Штета се процењује на 18.176,77 евра.
Након завршене истраге, против двадесетогодишњег мушкарца поднијета је кривична пријава Државном тужилаштву у Шибенику, пише Јутарњи.хр.
Најновије
Најчитаније
14
23
14
20
14
19
14
17
14
13
Тренутно на програму