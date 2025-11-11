Logo
Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

11.11.2025

13:35

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?
Фото: Irina Iriser/Pexels

Погрешан избор може изазвати озбиљне здравствене проблеме, укључујући тровање, дигестивне сметње или алергијске реакције. Срећом, постоје једноставни знаци и правила којих се можете придржавати како бисте одабрали само свјеже и јестиве гљиве, било да их купујете на пијаци или берете у природи.

Прегледајте боју и изглед - знакови свјежине које не смијете да игноришете

Прва ствар на коју треба обратити пажњу је боја и цјелокупан изглед гљиве. Свјеже гљиве имају чврсту, равномјерну боју, без тамних мрља, пјегица или промјена које могу указивати на кварење.

Поређајте гљиве и избјегавајте оне које д‌јелују "гуменасто" или су омекшале, јер то значи да су изгубиле свјежину. Текстура и боја су први показатељи њихове квалитете - бирајте само чврсте и равномјерне примјерке.

Провјерите мирис - можете да откријете опасност

Свјеже гљиве имају благи, пријатан земљани мирис, док непријатни или оштри мириси често упозоравају на кварење или присуство бактерија.

Приликом куповине или брања у природи, њежно приближите гљиву носу и процијените мирис. Ако осјећате кисело, покварено или "ферментисано" присуство, избјегавајте ту печурку - чак и ако споља изгледа добро.

Мирис је често поузданији показатељ свјежине од саме боје или текстуре.

Правилно чување - како продужити свјежину и задржати укус?

Чак и најбоље одабране гљиве могу брзо да се покваре ако нису правилно чуване. Држите их на сувом, хладном мјесту и по могућству у папирној кеси, никако у пластичној, јер влага убрзава кварење.

Чистите их непосредно прије употребе, а не унапријед, како би задржале природни укус и текстуру. Уз правилну провјеру боје, мириса и чврстоће, гљиве ће бити сигурне, свјеже и спремне да оплемене свако јело, преноси "24Седам".

