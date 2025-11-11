Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Извор:
Б92
11.11.2025
13:05
Коментари:0
Начелник Генералштаба француских оружаних снага, генерал ваздухопловства Фабијен Мандон изјавио је данас да је у току припрема припадника оружаних снага те земље за могућ рат са Русијом.
Генерал Мандон је, подсјетио, о томе говорио и у обраћању пред посланицима у парламенту Француске, када је упозорио да војска мора да буде спремна за могући сукоб са Русијом у року од три или четири године.
Здравље
Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла
Мандон је у интервјуу за Квест Франс рекао да га је предсједник Француске Емануел Макрон замолио да предложи опције како би се осигурала континуирана заштита француског народа и интереса те земље, о чему је говорио и у свом обраћању посланицима у Одбору за одбрану француског парламента 22. октобра.
"Подијелио сам своја запажања са народним представницима како бисмо предвидјели (догађаје) и донијели исправне одлуке. Видим еволуцију Русије - 2008. године је напала Грузију, 2014. године је анектирала Крим, 2022. године је то била Украјина. Русија сматра Европу слабом. Знам да се војно реорганизује како би била способна да се ангажује у борби против земаља НАТО. Морамо се припремити за то", казао је Мандон.
На питање који докази га наводе на такав закључак, Мандон је одговорио да је то збир различитих трагова и обавјештајних података.
Регион
Ово село има најперверзније име у цијелом региону
"Ову процјену дијеле и наши блиски савезници. Шеф њемачке обавјештајне службе је недавно о томе говорио, перцепција Њемачке је иста као и наша, британска такође. Предсједник Здруженог генералштаба Сједињених Америчких Држава је такође изузетно забринут због Русије и њених све ближих веза са разним силама - Ираном, Кином и Сјеверном Корејом. Сјевернокорејци се боре против Украјине на нашем континенту. Русија је већ глобализовала украјински сукоб", истакао је Мандон.
Он је казао да француске снаге, у припремама за потенцијални сукоб са Русијом, редовно учествују у великим вјежбама у условима веома озбиљних борби са противником који има велику моћ, као што је има Русија.
Мандон је најавио организовање нове вјежбе наредне године, под називом "Орион 2026", у којој ће учествовати оружане снаге Француске, као и државе савезнице.
Генерал је навео да сматра да је укључивање цијелог француског друштва кључно за заштиту од агресије друге државе.
"Шок ове природе захтијева много више од само оружаних снага, захтијева подршку цијеле земље. Русија је проучавала наша друштва и зна да наша снага лежи у јединству. Ако успије да нас фрагментира и подијели, може побиједити", оценио је Мандон.
Као неколико примјера покушаја дестабилизације француског друштва он је навео лажне ковчеге, који су у јуну били постављени испред Ајфеловог торња, и свињске главе које су почетком септембра биле постављене испред више џамија у Француској.
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
20
14
19
14
17
Тренутно на програму