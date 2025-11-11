Logo
Large banner

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Извор:

Б92

11.11.2025

13:05

Коментари:

0
Шокантно признање: Француска се припрема за рат
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Начелник Генералштаба француских оружаних снага, генерал ваздухопловства Фабијен Мандон изјавио је данас да је у току припрема припадника оружаних снага те земље за могућ рат са Русијом.

Генерал Мандон је, подсјетио, о томе говорио и у обраћању пред посланицима у парламенту Француске, када је упозорио да војска мора да буде спремна за могући сукоб са Русијом у року од три или четири године.

Доручак оброк

Здравље

Ово је храна најдуговјечнијих Срба: Тако су се хранили патријарх Павле и Никола Тесла

Мандон је у интервјуу за Квест Франс рекао да га је предсједник Француске Емануел Макрон замолио да предложи опције како би се осигурала континуирана заштита француског народа и интереса те земље, о чему је говорио и у свом обраћању посланицима у Одбору за одбрану француског парламента 22. октобра.

"Подијелио сам своја запажања са народним представницима како бисмо предвидјели (догађаје) и донијели исправне одлуке. Видим еволуцију Русије - 2008. године је напала Грузију, 2014. године је анектирала Крим, 2022. године је то била Украјина. Русија сматра Европу слабом. Знам да се војно реорганизује како би била способна да се ангажује у борби против земаља НАТО. Морамо се припремити за то", казао је Мандон.

На питање који докази га наводе на такав закључак, Мандон је одговорио да је то збир различитих трагова и обавјештајних података.

Село Туцање

Регион

Ово село има најперверзније име у цијелом региону

"Ову процјену дијеле и наши блиски савезници. Шеф њемачке обавјештајне службе је недавно о томе говорио, перцепција Њемачке је иста као и наша, британска такође. Предсједник Здруженог генералштаба Сједињених Америчких Држава је такође изузетно забринут због Русије и њених све ближих веза са разним силама - Ираном, Кином и Сјеверном Корејом. Сјевернокорејци се боре против Украјине на нашем континенту. Русија је већ глобализовала украјински сукоб", истакао је Мандон.

Он је казао да француске снаге, у припремама за потенцијални сукоб са Русијом, редовно учествују у великим вјежбама у условима веома озбиљних борби са противником који има велику моћ, као што је има Русија.

Мандон је најавио организовање нове вјежбе наредне године, под називом "Орион 2026", у којој ће учествовати оружане снаге Француске, као и државе савезнице.

Генерал је навео да сматра да је укључивање цијелог француског друштва кључно за заштиту од агресије друге државе.

"Шок ове природе захтијева много више од само оружаних снага, захтијева подршку цијеле земље. Русија је проучавала наша друштва и зна да наша снага лежи у јединству. Ако успије да нас фрагментира и подијели, може побиједити", оценио је Мандон.

Као неколико примјера покушаја дестабилизације француског друштва он је навео лажне ковчеге, који су у јуну били постављени испред Ајфеловог торња, и свињске главе које су почетком септембра биле постављене испред више џамија у Француској.

Подијели:

Тагови:

Француска

Русија

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

Република Српска

Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

1 ч

0
Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

БиХ

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

1 ч

0
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Свијет

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

1 ч

0
Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Република Српска

Будимир: Избори за одбрану државности Српске

1 ч

0

Више из рубрике

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Свијет

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

1 ч

0
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Свијет

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

1 ч

0
Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

Свијет

Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

2 ч

0
Ухапшен свештеник у Грчкој

Свијет

Ухапшен православни свештеник: Његове проповиједи многи гледали на Јутјубу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner