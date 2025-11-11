Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

11.11.2025
12:55
Састао сам се данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховом те смо разговарали о међусобним односима и са наше стране је потврђено да наш однос с Руском Федерацијом остаје стабилан, на нивоу стратешких односа на свим пољима и да ћемо наставити истим интензитетом да развијамо наше односе на културном, привредном и сваком другом плану, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.
"Сагласили смо се да година Дејтона треба да буде обиљежена и захвалио сам и амбасадору и Руској Федерацији на великом броју стручњака који раде на питањима Дејтонског споразума и њиховим учешћима на радним панелима које организујемо ових дана", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик наводи да је потврђен заједнички став да Дејтонски споразум представља оквир за рјешење.
"С наше стране је указано на кршење Дејтонског споразума, да ова ситуација није одржива и да мора да дође до враћања на изворне принципе Дејтона уколико БиХ и може и жели да буде одржива. Што се тиче руске стране, они остају принципијелно приврженик дејтонским вриједностима, територијалном интегритету БиХ и миру и стабилности", изјавио је Додик.
Дијелимо исту забринутост за мир и стабилност и све што чинимо, каже Додик, чинимо да обезбиједимо мир.
"Упознао сам амбасадора с чињеницом да је хистерија која је била видљива код Бошњака претходних година, у смислу призивања рата, била мотивисана њиховом потребом да нас испровоцирају у том погледу, што смо избјегли и успјели смо да тај њихов наратив потпуно анулирамо. Ово је била прилика да још једном потврдим амбасадору Руске Федерације чињеницу да Република Српска нити размишља, нити жели, нити хоће да иде ка члансту у НАТО-у, да су јавно неодговорно изречени ставови политички мотивисани", истиче Додик.
Каже да политика СНСД остаје иста.
"Цијенимо став НАТО-а у којем он каже да је за било какво придруживање НАТО потребна одлука органа БиХ и ми у тој одлуци нећемо партиципирати. То значи да то онда није могуће. Република Српска не мијења своје базичне ставове, и у вези с НАТО и у вези с нашом стратешком сарадњом", закључио је Додик.
