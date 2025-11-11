Logo
Стиже помоћ од 100 КМ уз новембарску пензију за неке кориснике

АТВ

11.11.2025

12:32

Влада Зеничко-добојског кантона осигурала је новац за исплату помоћи пензионерима тог кантона, уз новембарску пензију биће им исплаћена помоћ од по 100 КМ.

Влада Зеничко-добојског кантона изнашла је начин за рјешавање исплате помоћи од 100 КМ за 34.525 пензионера из тог кантона, а за ту намјену ће бити издвојено 3.458.500 КМ.

На састанку у кантоналном Министарству финансија договорено је да ће Министарство за рад, социјалну политику и избјеглице унутрашњом прерасподјелом за ту намјену осигурати 400.000 КМ, док ће Министарство финансија такође унутрашњим прерасподјелама осигурати 3.058.500 КМ.

Том састанку присуствовали су министри Џенана Чишија и Антонио Шимуновић са сарадницима.

"Помоћ од 100 КМ добиће пензионери са минималном пензијом те пензионери са сразмјерним пензијама чије пензије су испод минималне пензије у ФБиХ. Средства ће бити дозначена Федералном фонду за ПИО, који ће помоћ од по 100 КМ исплатити уз пензију за новембар", саопштио је Прес служба ЗДК.

