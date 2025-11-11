Logo
Large banner

Поскупљује гориво у Српској

11.11.2025

11:47

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима, Ђорђе Савић поручио је да је дошло до раста цијена горива у Републици Српској.

"Дошло је до раста цијена горива и еуродизел је у Бањалуци од 2,39 до 2,41 КМ по литри. У цијелој Републици Српској је таква цијена, можда осцилира у пар фенинга", рекао је Савић.

Поручује да је тржиште стабилно иако нема снабдијевања из рафинерије из Панчева.

"Тржиште је стабилно иако немамо снабдијевање из рафинерије нафте Панчева и с обзиром на то да је дошло до хаварије у МОЛ-у у Мађарској", каже Савић.

ruza smrt in memoriam

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Поручује да је реално очекивати додатни раст цијена.

"Можемо очекивати додатни раст цијена јер је то реално али за сада не могу рећи да ли ће раст бити 2, 5 или 10 фенинга. Када је ријеч о 2026. години цијена горива ће зависити од геополитичке стабилности. Уколико буде стабилности биће и јефтиније гориво", закључио је Савић за Радио Републике Српске.

Подијели:

Таг:

gorivo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта значи ако стално сањате исту особу?

Занимљивости

Шта значи ако стално сањате исту особу?

2 ч

0
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Сцена

Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

2 ч

0
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Друштво

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

2 ч

0
Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Република Српска

Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

Друштво

Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци

2 ч

0
Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

Друштво

Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

4 ч

0
Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

Друштво

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

4 ч

0
Метеоролози најавили: Слиједи стабилизација времена, па снијег

Друштво

Метеоролози најавили: Слиједи стабилизација времена, па снијег

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner