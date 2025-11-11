Поскупљује гориво у Српској

11.11.2025
11:47
Коментари:0
Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима, Ђорђе Савић поручио је да је дошло до раста цијена горива у Републици Српској.
"Дошло је до раста цијена горива и еуродизел је у Бањалуци од 2,39 до 2,41 КМ по литри. У цијелој Републици Српској је таква цијена, можда осцилира у пар фенинга", рекао је Савић.
Поручује да је тржиште стабилно иако нема снабдијевања из рафинерије из Панчева.
"Тржиште је стабилно иако немамо снабдијевање из рафинерије нафте Панчева и с обзиром на то да је дошло до хаварије у МОЛ-у у Мађарској", каже Савић.
Поручује да је реално очекивати додатни раст цијена.
"Можемо очекивати додатни раст цијена јер је то реално али за сада не могу рећи да ли ће раст бити 2, 5 или 10 фенинга. Када је ријеч о 2026. години цијена горива ће зависити од геополитичке стабилности. Уколико буде стабилности биће и јефтиније гориво", закључио је Савић за Радио Републике Српске.
