Кошарац: "Тројка" и опозиција предлажу пробосанског шегрта, а не преговарача са ЕУ

Извор:

СРНА

11.11.2025

13:28

Коментари:

0
Кошарац: "Тројка" и опозиција предлажу пробосанског шегрта, а не преговарача са ЕУ
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да федерална "тројка" и опозиција /у/ Републици Српској у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ предлажу преговарача са ЕУ по вољи Кристијана Шмита јер су се "чврсто опредијелили за пакт са окупатором".

Кошарац је оцијенио да они не предлажу главног преговарача са ЕУ, већ "главног шегрта у пробосанској канцеларији, који ће по памет ићи у окупаторову јазбину на сарајевској адреси Емерика Блума један".

"Јасно је да предлажу Шмитовог преговарача. Оно што Шмит жели, на Шмитовцима је да реализују. Чврсто су се опредијелили за пакт са окупатором, умјесто да на легалан и легитиман начин, у складу са Уставом БиХ, законима и Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ ССП, бирамо главног преговарача", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Avion

Свијет

Процедура на аеродромима више није иста

Он указује да за "тројку" ово није изненађујуће јер одавно "вежу коња гдје им ага каже", али и истиче да је поражавајуће да опозиција /у/ Српској објеручке прихвата такво дјеловање, које игнорише ставове институција Републике Српске.

"Кандидују оне који су се обећали и који Шмита сматрају главним шефом, почев од оних који су били класични позери у дипломатско-конзуларној мрежи и обављали административно-техничке послове у појединим кабинетима, до оних који су били препознатљиви као омиљени кадар Сарајева, којима су странци опрали прошлост и биографије, а онда су ушли под скуте политичком Сарајеву и били у функцији пробосанских политика", навео је Кошарац.

Он је напомиње да су, док су били на позицијама у Сарајеву, у потпуности игнорисали мишљења и ставове институција Републике Српске и да је илузорно очекивати да би се на позицији главног преговарача другачије понашали.

Кошарац сматра да би опозиционари из Српске и "тројка" наставили да заступају интересе окупатора Шмита, политичког Сарајева и одређених западних амбасада.

Француска

Свијет

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Према његовом мишљењу, они би били допуна пробосанској идеологији, у потпуности одступајући од интереса Републике Српске и српског народа.

"То је политика коју СНСД не подржава и никада неће подржати. Ми бескомпромисно стојимо уз политике институција Републике Српске и проводимо их на заједничком нивоу", навео је Кошарац, који је и члан Предсједништва СНСД-а.

Таг:

Сташа Кошарац

