Каран: Институт ''Др Мирослав Зотовић'' је понос Српске

Извор:

СРНА

11.11.2025

13:21

Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран истакао је данас да је Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" у Слатини понос Републике Српске и да је ријеч о установи која је једна од најбољих у Европи.

"Овакве установе су национално благо. Ово је једна од најнапреднијих институција овог типа када је ријеч о ортопедији и рехабилитацији", рекао је Каран новинарима након обиласка Института и разговора са руководством ове установе.

Он је истакао да је ријеч о институцији која је међународно призната, наводећи да су због своје препознатљивости ушли у процес клиничких испитивања.

"Влада је препознала изврсност. Највећи број изграђених објеката је из њихових личних средстава и ово је један од примјера гд‌је и овај наш сектор може комерцијално да д‌јелује", навео је Каран.

Он је указао на значај људских ресурса у Институту и додао да је важно управљати одговорно, што се и ради.

"Функција нашег образовања и технолошких иновација је да се унаприједе све области, посебно медицина. У Институту се користе методе које још наш Фонд здравства није препознао. Они су прескочили капацитете Републике Српске", истакао је Каран.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

Он је додао да је Медицински факултет у Фочи свјетски цертификован, те да ће то пратити и факултет у Бањалуци као и Институт у Слатини.

"Они могу да аплицирају за свјетске пројекте. Изражавам захвалност руководству Института. Овакве ствари треба афирмисати. Њихова изврсност се мјери са најбољим у Европи", поручио је Каран.

Синиша Каран

