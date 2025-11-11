Logo
Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"

11.11.2025

11:53

Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас на конференцији за новинаре да би у четвртак требало да буде одржана посебна сједница Владе Српске о стању у Електропривреди.

Минић је коментарисао и предузеће РиТЕ "Угљевик", те истакао да би откуп концесије од Комсар енерџија требао би да буде завршен у наредних неколико дана.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Влада Републике Српске

posebna sjednica

