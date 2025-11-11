Цвијановић српском народу честитала Дан примирја у Првом свјетском рату

11.11.2025
11:06
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је српском народу Дан примирја у Првом свјетском рату.
"Данас се са поносом и захвалношћу сјећамо 11. новембра 1918. године, када је потписано примирје које је означило крај једног од најтежих и најтрагичнијих сукоба у историји човјечанства. На овај дан, када је заћутало оружје, одајемо почаст свим нашим прецима који су, вођени вјером, храброшћу и љубављу према отаџбини, стали на праву страну историје. Српски народ је и тада показао да су слобода, част и правда вриједности које немају цијену", навела је Цвијановићева.
Каже да нас њихова жртва обавезује да чувамо мир, да будемо достојни оних који су дали све за слободу.
Република Српска
Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио
"Нека вјечно живи успомена на хероје Великог рата", наводи се у честитки српског члана Предсједништва БиХ.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
14
23
14
20
14
19
14
17
14
13
Тренутно на програму