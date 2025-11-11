Logo
Цвијановић српском народу честитала Дан примирја у Првом свјетском рату

11.11.2025

11:06

Цвијановић српском народу честитала Дан примирја у Првом свјетском рату
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је српском народу Дан примирја у Првом свјетском рату.

"Данас се са поносом и захвалношћу сјећамо 11. новембра 1918. године, када је потписано примирје које је означило крај једног од најтежих и најтрагичнијих сукоба у историји човјечанства. На овај дан, када је заћутало оружје, одајемо почаст свим нашим прецима који су, вођени вјером, храброшћу и љубављу према отаџбини, стали на праву страну историје. Српски народ је и тада показао да су слобода, част и правда вриједности које немају цијену", навела је Цвијановићева.

Каже да нас њихова жртва обавезује да чувамо мир, да будемо достојни оних који су дали све за слободу.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

"Нека вјечно живи успомена на хероје Великог рата", наводи се у честитки српског члана Предсједништва БиХ.

Тагови:

Жељка Цвијановић

Dan primirja

