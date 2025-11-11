Logo
Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

11.11.2025

09:57

Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор
Фото: СРНА

Старим манипулацијама прикриваш нове. Ти си мали манипулатор и фалсификатор, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић реагујући на објаву на друштвеним мрежама градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића.

"Џаба се уваљујеш у велике теме кад ни о малим стварима не знаш ништа. Видимо се на суду", навела је она на Икс-у.

Жељка Цвијановић

Драшко Станивуковић

