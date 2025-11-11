Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

11.11.2025
09:57
Старим манипулацијама прикриваш нове. Ти си мали манипулатор и фалсификатор, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић реагујући на објаву на друштвеним мрежама градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића.
"Џаба се уваљујеш у велике теме кад ни о малим стварима не знаш ништа. Видимо се на суду", навела је она на Икс-у.
Старим манипулацијама прикриваш нове. Ти си мали манипулатор и фалсификатор. Џаба се уваљујеш у велике теме кад ни о малим стварима не знаш ништа. Видимо се на суду. https://t.co/b79UtPCSXX pic.twitter.com/unHfCJuRN9— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 11, 2025
