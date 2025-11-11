Додик: Српски народ је платио слободу крвљу и зато никада не пристајемо на заборав

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је српском народу Дан примирја у Првом свјетском рату, истичући да 11. новембар није само датум из календара свјетске историје, већ дан када се с поштовањем присјећамо милиона живота угашених у најкрвавијем сукобу човјечанства и посебно јуначког доприноса српског народа који је тада стајао на страни правде, слободе и цивилизације.
"Дан примирја у Првом свјетском рату подсјећа нас на један од најтежих, али и најславнијих периода у историји српског народа. Док је свијет обиљежавао крај великог ратног страдања, српски народ је иза себе имао године херојске борбе, незамисливе жртве и моралну побједу која је у темеље уградила слободу читавог цивилизованог свијета", изјавио је Додик за Срну поводом обиљежавања 11. новембра - Дана примирја у Првом свјетском рату.
Подсјетивши да су Срби у том рату дали огроман допринос побједи над неправдом и тиранијом, Додик је нагласио да су Срби остали непоколебљиви упркос страдањима и губицима, а своју снагу су налазили у вјери, слободарском духу и љубави према отаџбини.
Лидер СНСД-а је истакао да је мало народа у свијету који су поднијели такву жртву као што је српски, који је изгубио трећину свог становништва, али је сачувао образ и част и, најважније, донио је слободу.
"Са бојишта Цера и Колубаре, Кајмакчалана, преко албанских гудура до Солунског фронта, српски војник је показао да морал, храброст и вјера у отаџбину могу побиједити и најјаче силе.
Зато овај дан није само спомен на крај Првог свјетског рата, већ опомена да се слобода никада не добија једном заувијек, већ да се чува одговорношћу, јединством и свијешћу о жртвама које су је створиле", поручио је Додик.
Он је нагласио да Република Српска данас има дужност да ту истину преноси новим генерацијама, да знају да долазе из народа који је увијек био на правој страни историје, и који никада није клекнуо пред силом и тиранијом.
"У најмрачнијој историји 20. вијека ми, Срби смо били на супротној страни, оној свијетлој, праведној и антифашистичкој", истакао је Додик.
Честитајући свим Србима Дан примирја, Додик је рекао за Срну да се данас с поносом, али и тугом у срцу поклањамо сјенима свих српских ратника који су дали своје животе да бисмо ми данас имали право да говоримо, дишемо и живимо у слободи.
"На Дан примирја, Република Српска изражава најдубље поштовање према свим српским ратницима који су својим животима уградили темеље данашње слободе. Њихова жртва обавезује нас да чувамо истину о нашем страдању и да његујемо мир, али и достојанство народа који никада није пристао на понижење.
Слобода и мир нису дати једном заувијек. Дужност институција Републике Српске је да буду чувари историјског памћења и националног достојанства, јер само народ који поштује своју прошлост и који његује културу сјећања може градити сигурну будућност", закључио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Потписивањем капитулације Њемачке у жељезничком вагону у француском мјесту Компијењ, 11. новембра 1918. године окончан је Први свјетски рат.
Сјећање на 11. новембар када је у 11.00 часова потписано примирје у специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша у шуми Компијен у Француској у многим земљама широм свијета, слави се као Дан примирја у Првом свјетском рату.
У Првом свјетском рату погинуло је најмање десет милиона војника, а још толико људи умрло је од болести и глади. Сразмјерно највеће жртве поднио је српски народ који је изгубио 26 одсто становништва, 400.000 војника и 640.000 цивила.
