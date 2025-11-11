НСРС о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Српске

11.11.2025
07:00
Коментари:0
Расправом о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске данас ће бити настављна сједнице Народне скупштине Републике Српске.
Главна служба за ревизију јавног сектора извршила је ревизију Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за прошлу годину и дала мишљење са резервом на финансијске извјештаје, а позитивно мишљење на усклађеност пословања.
На дневном реду је и Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти. Посланици ће разматрати и Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику за прошлу годину.
