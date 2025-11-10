Шта се спрема за Уставни суд? "Чека се сигнал"

Извор:
АТВ
10.11.2025
22:33
Хоће ли бити именоване судије из Републике Српске у Уставни суд БиХ и хоће ли ту остати стране судије, и какви се сигнали чекају, у нашој емисији објашњавао је посланик СНСД-а Срђан Мазалица.
"Главно питање је функционисање Уставног суда БиХ, управо из тог разлога Синиша Каран као професор уставног права је неко. Функција предсједника Републике је заштита Устава РС и координација свих институција РС управо у том правцу", рекао је Мазалица и објашњава:
"Законима који су престали да важе 18. 10. ове године, ресетовали смо ствари на начин да све оно с чиме смо имали проблем са Уставним судом БиХ, ти закони су престали да важе. Није престао да важи закон о ОХР-у. Оно што је очекивање, нећу даље да говорим, је да се ријеши проблем судија странаца. Када они оду имали би испуњен један од услова ЕУ, што није нереално. Макс Приморан, Американаца хрватског поријекла је урадио препоруку Републиканцима у САД гдје је идентификовао као основне проблеме Уставни суд и високог представника. Сматра да САД унилатерално треба да повуку своју подршку и финансијску и сваку другу и високом представника и страним судијама".
Мазалица тврди да су институције Републике Српске пружиле први корак ка правцу успостављања нормализације, а да ће након првог услиједити и сљедећи кораци.
Он истиче и да је Синиша Каран дио тима који чине и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски представници у заједничким институцијама, а да избором Бранка Блануше више не би имали тим.
На коментар Недељка Гламочака да су одређена лица већ прошла провјере за именовање у Уставни суд БиХ, Мазалица каже да ће се то у једном тренутку десити. На питање водитељке хоће ли се десити за вријеме док тамо сједе стране судије, Мазалица је само рекао "О том, по том".
"Сигурно не без јаких гаранција. Видјели смо потезе са друге стране који су значајни и који никада нису били. Они ће практично значити и сигнал да их именујемо. Ми смо питање кршења устава интернационализовали", рекао је Мазалица.
Коментаришући будућност Кристијана Шмита у Сарајеву, Мазалица објашњава:
"Покренути су неки процеси, Кристијан Шмит се више не појављује у медијима. Да се више отворено говори о његовом одласку, да није поменут на сједници Савјета безбједности од стране САД. Сада се разматрају могућности како он да се замијени и који су модалитети функционисања или нефункионисање ОХР-а са неким представником који ће имати или неће имати подршку УН-а".
