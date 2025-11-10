Logo
Колапс на фронту: Руси стежу обруч, отвара се нови пут - пада кључни град?

Фото: Танјуг/АП

Аналитичари украјинског војног пројекта Deepstate примјетили су значајан пораст сиве зоне дуж дионице Солодке–Новомиколајевка–Ривнопиља–Нове–Новоуспенивске у Запорошкој области.

"Непријатељ је повећао своје присуство у подручју ових насеља, гдје се стално прати кроз 'сиву зону'. Конкретно, непријатељ је успио да потпуно окупира насеље Успињевка, провјеравају се информације о окупацији насеља Солодке и Привилне. Тренутно непријатељ активно врши притисак на Нове и Новоуспенивско и већ почиње да апсорбује Ривнопиље", наводи се у саопштењу Deepstate.

Примјећено је да се осећа бројчана надмоћ руских снага и да је значајан дио територије Украјине доведен под знак питања, што би могло угрозити Гуљајполе.

Према Deepstate, "окупација Ривнопиља отвара оперативни простор са сјевера до самог града и отежава одржавање положаја у Зеленом Гају и Високом (Червоном)".

"Све ово вријеме, Гуљајполе је био неосвојив град за непријатеља, који је у једном тренутку улагао много напора да покуша да уђе у град, посебно из правца Марфопиља. Сада се отвара нови пут, који може да закомпликује одбрану важног насеља у овом крају", додали су у извјештају.

Украјина

Русија

