Пакао на Хавајма: Ерупција пара небо

Извор:

Кликс

10.11.2025

21:19

Пакао на Хавајма: Ерупција пара небо

Хавајски вулкан Килауеа, један од најактивнијих на свету, поново је еруптирао 9. новембра, избацујући масивну фонтану лаве у ваздух.

Амерички геолошки завод је саопштио да је вулкан непрекидно еруптирао пет сати, а лава је достигла висину од 300 до 330 метара. Ерупција је произвела процењених 10 до 11 милиона кубних метара лаве, са комбинованом просечном брзином од преко 650 кубних метара у секунди из оба извора.

Токови лаве покрили су око 60 до 80 процената дна кратера Халемаумау.

"Вулканске емисије су значајно смањене. Токови лаве у јужном дијелу Калуапеле (калдера Килауеа) могу наставити да се споро крећу или постати ужарени док се хладе и стврдњавају у наредним данима", наводи се у извјештају.

Према подацима Америчког геолошког завода, ово је 36. ерупција од 23. децембра 2024. године.

Тагови:

vulkan

Havaji

