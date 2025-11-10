Пакао на Хавајма: Ерупција пара небо

Извор:
Кликс
10.11.2025
21:19
Хавајски вулкан Килауеа, један од најактивнијих на свету, поново је еруптирао 9. новембра, избацујући масивну фонтану лаве у ваздух.
Амерички геолошки завод је саопштио да је вулкан непрекидно еруптирао пет сати, а лава је достигла висину од 300 до 330 метара. Ерупција је произвела процењених 10 до 11 милиона кубних метара лаве, са комбинованом просечном брзином од преко 650 кубних метара у секунди из оба извора.
Токови лаве покрили су око 60 до 80 процената дна кратера Халемаумау.
Hawaii's Kilauea volcano 36th eruptive episode has begun.— Tulsi For President (@TulsiPotus) November 10, 2025
A large fountain of lawa is occurring at the active volcano with spectacular images. #Hawaii #Kilauea pic.twitter.com/R7TnemDGsW
"Вулканске емисије су значајно смањене. Токови лаве у јужном дијелу Калуапеле (калдера Килауеа) могу наставити да се споро крећу или постати ужарени док се хладе и стврдњавају у наредним данима", наводи се у извјештају.
Према подацима Америчког геолошког завода, ово је 36. ерупција од 23. децембра 2024. године.
