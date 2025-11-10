Спријечена два атентата на сиријског предсједника

10.11.2025
Власти у Сирији спријечиле су два одвојена покушаја убиства предсједника Ахмеда ал Шаре која су организовали припадници Исламске државе (ИС), навела су двојица неименованих високих званичника, пренио је Ројтерс.
"Атентати на Ал Шару спријечени су протеклих неколико мјесеци", навели су сиријски и званичник са Блиског истока.
Додали су да указују на директну пријетњу којој је он изложен док покушава да консолидује власт у Сирији, разореној грађанским ратом који је трајао 14 година, преноси Ројтерс.
Вијест о покушајима убиства Ал Шаре објелодањена је у вријеме када Сирија треба да се прикључи глобалној коалицији против Исламске државе коју предводе САД, током састанка америчког предсједника Доналда Трампа и сиријског лидера у Бијелој кући, који је требало да буде 10. новембра.
Ал Шара, који је на власт дошао у децембру прошле године након што су снаге исламистичких побуњеника свргле с власти предсједника Башара ал Асада, настоји да изгради имиџ умјереног лидера, наводи британска агенција.
Он је прије састанка са Трампом изразио наду да ће тај сусрет покренути међународну подршку напорима Сирије на обнови и реконструкцији.
Током викенда, сиријско министарство унутрашњих послова покренуло је акцију против ИС широм земље, а ухапшено је више од 70 осумњичених, пренијели су владини медији.
Како је навео сиријски безбједносни званичник, хапшења су извршена на основу обавјештајних информација да екстремисти из редова ИС планирају операције против владе и мањинских група.
Прије него што је учествовао у офанзиви сиријских побуњеника крајем прошле године којом је с власти свргнут Ал Асад, Ал Шара је предводио исламистичку групу Хајат Тахрир ал Шам, која је раније била огранак Ал Каиде у Сирији, али је раскинуо те везе 2016, преноси Б92.
Он већ више од деценије води борбу против Исламске државе и спровео је низ акција хапшења и војних операција против те групе, подсјетио је Реутерс.
Савјет безбједности Уједињених нација укинуо је у четвртак санкције Ал Шари, неколико дана прије састанка са Трампом у Бијелој кући.
Према резолуцији, коју су поднијеле Сједињене Америчке Државе, санкције су укинуте и сиријском министру унутрашњих послова Анасу Хасану Хатабу, пренио је Ројтерс.
За укидање санкција гласало је 14 земаља, док је Кина била уздржана.
Вашингтон је мјесецима уназад позивао 15-члани Савјет безбједности УН да ублажи санкције Сирији.
