Бивши сарадник побјегао прије рације: Зеленског потреса нови корупцијски скандал

10.11.2025
17:16
Национални биро за борбу против корупције (НАБУ) Украјине спроводи данас претрес у Кијеву у просторијама повезаним с Тимуром Миндичем, бившим пословним партнером Владимира Зеленског.
Миндич је сувласник продукцијске куће "Квартал 95", у којој удио има и Зеленски. Према изворима "Кијев Индепендента", Миндич је побјегао прије него што су претреси започели.
НАБУ је саопштио да спроводи велику антикорупцијску операцију у енергетском сектору заједно са Специјализованим тужилаштвом за борбу против корупције."Документоване су активности високорангиране криминалне организације", навела је агенција у саопштењу.
Према подацима НАБУ-а, група је успоставила велику корупционашку шему како би преузела контролу над кључним државним предузећима, укључујући "Енергоатом", државну агенцију Украјине за нуклеарну енергију.
Извори су потврдили "Кијев Индепенденту" да се претреси спроводе на локацијама повезаним с Миндичем као дијелом овог случаја. Министар правде Херман Халушченко, који је био министар енергетике од 2021. до 2025. године, такође је предмет претреса, наводе извори "Кијев Индепендента".
Агенција је извјестила да је група узимала мито од извођача радова "Енергоатома", у износу од 10 до 15 одсто вредности сваког уговора.
"У суштини, управљање стратешким предузећем с годишњим приходом већим од 47 милијарди долара није било у рукама званичника, већ спољних особа без формалног овлашћења које су преузеле улогу 'надзорника'", наводи НАБУ.
Објављени снимци откривају гласове идентификоване као "Рокет" и "Тенор", који су, према наводима агенције, планирали да врше притисак на извођаче ради незаконите добити.
Према изворима "Кијев Индепендента", "Рокет" је Игор Мироњуки, бивши савјетник тадашњег министра енергетике Халушченка, а "Тенор" је Дмитро Басов, бивши тужилац и некадашњи шеф одјељења за физичку безбједност "Енергоатома". Мироњуки је раније био и помоћник одбјеглог украјинског бившег посланика Андреја Деркача, који је 2024. године именован за руског сенатора.
НАБУ тврди да су њих двојица фактички преузела контролу над свим набавкама компаније. Аудио-снимци приказују како "Рокет" заштитне структуре за енергетске објекте назива "бацањем новца".
Према агенцији, пројекат је укључивао 95 милиона долара за заштиту трафостаница. Њих двојица су разговарала о томе како су из претходног уговора вриједног 71 милион долара зарадили само 90.000 хривњи или долара, па су одлучили да чекају исплативију прилику, док је Русија већ почела с нападима на украјинску енергетску инфраструктуру у септембру.
Према изворима, Миндич носи надимак "Карлсон", а Халушченко "Професор". Обојица се укратко помињу у првој серији снимака.
Посљедњих мјесеци Миндич је био у средишту пажње док НАБУ истражује активности овог бизнисмена.
Према изворима "Кијев Индепендента" из органа за спровођење закона, истрага против Миндича наводно је била један од фактора који су довели до покушаја власти да у јулу ограниче независност Антикорупцијског бироа.
Миндич је, између осталог, био предмет истраге због могућих веза с произвођачем дронова "Фајерпоинт", рекли су раније извори "Кијев Индепендента", позивајући се на истрагу НАБУ-а о тој компанији. "Фајерпоинт" је негирао било какву повезаност с Миндичем.
Ова вијест долази неколико дана након што је "Украјинска правда" објавила истрагу у којој се наводи да је бивши пословни партнер Зеленског у последњих неколико година значајно повећао свој утицај.
