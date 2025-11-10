Стравична несрећа: 79 хоспитализованих након судара два воза

Извор:
СРНА
10.11.2025
14:31
Седамдесет девет људи је хоспитализовано у Словачкој након судара возова у близини главног града Братиславе, саопштио је Оперативни центар хитне медицинске помоћи.
"Седамдесет девет пацијената пребачено је у болнице након жељезничке несреће", саопштио је центар на друштвеним мрежама.
Три особе су тешко повријеђене, док је 60 других задобило лакше повреде. Сви пацијенти су били свјесни по пријему.
Словачки премијер Роберт Фицо сугерисао је да је људска грешка вјероватни узрок судара, преноси новинска агенција ТАСР нкон хитног састанка владе.
"Постоје одређене чињенице које указују на људску грешку", рекао је Фицо.
Фицо је обећао надокнаду штете жртвама и наредио министру саобраћаја да отпусти највише руководство државне компаније за превоз путника.
Два воза су се сударила јуче у близини Братиславе. Према ријечима словачке полиције, судар возова није био директни и возови нису исклизнули из шина као резултат удара.
Раније је јављено да је повријеђено 30 људи, од којих је 11 пребачено у болницу.
