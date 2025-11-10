Битно: Предсједнички избори у Републици Српској

Извор:
АТВ
10.11.2025
14:20
'Битно' вечерасу 21 час и 9 минута о ванредним изборима за предсједника Републике Српске.
За 'Битно' говоре Срђан Мазалица, предсједник Клуба посланика СНСД у Народној скупштини Републике Српске и члан ГО СНСД, Недељко Гламочак, посланик СДС у Народној скупштини Републике Српске, Славиша Марковић, посланик ПДП у Народној скупштини Републике Српске и члан Предсједништва Покрета Сигурна Српска и Дарко Бањац, посланик НПС у Народној скупштини Републике Српске и предсједник НПС.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
